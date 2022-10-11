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МАГАТЭ сообщило, что Иран обогащает уран на третьем каскаде центрифуг в Натанзе

МАГАТЭ сообщило, что Иран обогащает уран на третьем каскаде центрифуг в Натанзе Иран приступил к обогащению урана на третьем каскаде центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе.
В регионе
11 октября 2022 г. 08:08
МАГАТЭ сообщило, что Иран обогащает уран на третьем каскаде центрифуг в Натанзе

Иран приступил к обогащению урана на третьем каскаде центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на конфиденциальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его данным, на указанном объекте это уже третий запущенный каскад из трех. Согласно отчету, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что намерен дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых была запланирована.

Кроме того, в МАГАТЭ проинформировали, что на объекте были установлены каскад центрифуг IR-4 и шесть каскадов центрифуг IR-2m, однако они еще не используются для обогащения урана.

Напомним, что Reuters 7 сентября со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного до 60% урана до 55,6 кг. В отчете отмечалось, что в теории 42 кг такого урана достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении.

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