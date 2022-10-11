МАГАТЭ сообщило, что Иран обогащает уран на третьем каскаде центрифуг в Натанзе

Иран приступил к обогащению урана на третьем каскаде центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе.
По его данным, на указанном объекте это уже третий запущенный каскад из трех. Согласно отчету, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что намерен дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых была запланирована.
Кроме того, в МАГАТЭ проинформировали, что на объекте были установлены каскад центрифуг IR-4 и шесть каскадов центрифуг IR-2m, однако они еще не используются для обогащения урана.
Напомним, что Reuters 7 сентября со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного до 60% урана до 55,6 кг. В отчете отмечалось, что в теории 42 кг такого урана достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении.