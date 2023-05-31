О нас

МАГАТЭ расследует секретные ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ расследует секретные ядерные объекты Ирана Расследования, связанные с тремя секретными ядерными объектами в Иране, продолжаются.
В регионе
31 мая 2023 г. 08:10
МАГАТЭ расследует секретные ядерные объекты Ирана

Расследования, связанные с тремя секретными ядерными объектами в Иране, продолжаются.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед журналистами после заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, отчет агентства касательно ядерной программы Ирана будет опубликован в ближайшие дни.

"Мы работаем с Ираном по ряду вопросов. Хотя мы добились прогресса по некоторым из них, по другим все еще есть вопросы. Это, если можно так сказать, сложный комплекс проблем. Нам нужно прояснить ситуацию в трех разных местах.

Как вам известно, согласно совместной декларации, подписанной в Тегеране, была достигнута договоренность о продолжении необходимой деятельности инспекторов агентства в Иране. Это включает вопрос наличия у МАГАТЭ дополнительных возможностей мониторинга", - уточнил Р.Гросси.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AEBA İranın məxfi nüvə təsisatlarında təhqiqat aparır

Самое читаемое

Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi