МАГАТЭ расследует секретные ядерные объекты Ирана

Расследования, связанные с тремя секретными ядерными объектами в Иране, продолжаются.
Как передает американское бюро
По его словам, отчет агентства касательно ядерной программы Ирана будет опубликован в ближайшие дни.
"Мы работаем с Ираном по ряду вопросов. Хотя мы добились прогресса по некоторым из них, по другим все еще есть вопросы. Это, если можно так сказать, сложный комплекс проблем. Нам нужно прояснить ситуацию в трех разных местах.
Как вам известно, согласно совместной декларации, подписанной в Тегеране, была достигнута договоренность о продолжении необходимой деятельности инспекторов агентства в Иране. Это включает вопрос наличия у МАГАТЭ дополнительных возможностей мониторинга", - уточнил Р.Гросси.