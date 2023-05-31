МАГАТЭ расследует секретные ядерные объекты Ирана

Расследования, связанные с тремя секретными ядерными объектами в Иране, продолжаются.

Расследования, связанные с тремя секретными ядерными объектами в Иране, продолжаются.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед журналистами после заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, отчет агентства касательно ядерной программы Ирана будет опубликован в ближайшие дни.

"Мы работаем с Ираном по ряду вопросов. Хотя мы добились прогресса по некоторым из них, по другим все еще есть вопросы. Это, если можно так сказать, сложный комплекс проблем. Нам нужно прояснить ситуацию в трех разных местах.

Как вам известно, согласно совместной декларации, подписанной в Тегеране, была достигнута договоренность о продолжении необходимой деятельности инспекторов агентства в Иране. Это включает вопрос наличия у МАГАТЭ дополнительных возможностей мониторинга", - уточнил Р.Гросси.