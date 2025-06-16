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МАГАТЭ: Радиационный фон на ядерных объектах Ирана остается в пределах нормы

МАГАТЭ: Радиационный фон на ядерных объектах Ирана остается в пределах нормы 111
В регионе
16 июня 2025 г. 14:11
МАГАТЭ: Радиационный фон на ядерных объектах Ирана остается в пределах нормы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил обновленную информацию о ситуации на ядерных объектах Ирана, подвергнувшихся военным атакам Израиля, заявил, что признаков дальнейшего ущерба на объектах по обогащению урана не наблюдается.

Как сообщает Report со ссылкой на МАГАТЭ, об этом Гросси сказал в заявлении Совету управляющих агентства.

По его словам, совершенные Израилем в пятницу удары привели к разрушениям на нескольких объектах в Иране, однако радиационный фон остается в норме.

Он отметил, что на заводе в Натанзе повреждена надземная часть опытного завода по обогащению топлива и энергетическая инфраструктура.

"Подземные помещения, где размещаются основные каскады центрифуг, не пострадали, но отключение электроэнергии могло повлиять на их работу. На объекте фиксируется внутреннее радиологическое и химическое загрязнение, связанное с утечками урановых соединений. Учитывая тип ядерного материала на этом объекте, возможно, что изотопы урана рассеяны внутри объекта. Излучение, в основном состоящее из альфа-частиц, представляет значительную опасность при вдыхании или проглатывании урана. Однако, этот риск можно эффективно контролировать с помощью соответствующих защитных мер, таких как использование средств защиты органов дыхания на территории затронутых объектов", - сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, на других ключевых объектах — в Фордо, Исфахане, Хондабе, на АЭС в Бушере и исследовательском реакторе в Тегеране — серьезных повреждений не зафиксировано: "Радиационная обстановка вокруг всех объектов остается неизменной".

Он отметил, МАГАТЭ поддерживает связь с иранскими властями и готово оперативно реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Международное агентство по атомной энергии присутствует и будет присутствовать в Иране. Инспекции по гарантиям в Иране будут продолжены, как только позволят условия безопасности, как того требуют обязательства Ирана по гарантиям в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). Я на связи с инспекторами на месте", - добавил Гросси.

При этом он подчеркнул, что военная эскалация ставит под угрозу жизни людей, увеличивает вероятность радиоактивного выброса с серьезными последствиями для людей и окружающей среды, а также затягивает необходимую работу по дипломатическому решению для получения долгосрочных гарантий того, что Иран не будет обладать ядерным оружием: "Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации".

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Версия на английском языке IAEA: Radiation background at Iranian nuclear facilities remains within normal limits

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