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МАГАТЭ проведет в апреле консультации в Иране по неурегулированным вопросам

МАГАТЭ проведет в апреле консультации в Иране по неурегулированным вопросам Ранее страна согласилась принять участие в переговорах для прояснения агентством вопросов о присутствии частиц урана на незаявленных ядерных объектах
В регионе
4 марта 2021 г. 16:01
МАГАТЭ проведет в апреле консультации в Иране по неурегулированным вопросам

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в начале апреля в Тегеране консультации с Ираном по вопросам, которые длительное время остаются нерешенными между двумя сторонами. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы начнем процесс предметного анализа ситуации с технической встречи, которая пройдет в Иране в начале апреля. Надеюсь, что за ней последуют другие технические или политические консультации. Мы должны начать этот процесс", - сказал Гросси журналистам.

Ранее Гросси сообщил, что Иран согласился принять участие в переговорах для прояснения МАГАТЭ вопросов о присутствии частиц урана на незаявленных ядерных объектах.

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