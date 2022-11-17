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МАГАТЭ призвало Иран объяснить происхождение ядерного материала на объектах

МАГАТЭ призвало Иран объяснить происхождение ядерного материала на объектах Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен ранее на его объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам.
В регионе
17 ноября 2022 г. 23:32
МАГАТЭ призвало Иран объяснить происхождение ядерного материала на объектах

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен ранее на его объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст резолюции по "Соглашению о гарантиях по ДНЯО с Исламской Республикой Иран", принятой Советом управляющих МАГАТЭ 17 ноября.

Согласно постановлению Совета, для обеспечения проверки непереключения ядерного материала от Ирана требуется безотлагательное выполнение своих юридических обязательств. В целях прояснения всех нерешенных вопросов о выполнении гарантий Ирану необходимо без промедления предоставить технически достоверные объяснения наличия частиц урана антропогенного происхождения на трех незадекларированных локациях в стране.

"Чтобы Иран проинформировал агентство о текущем местонахождении ядерного материала и/или загрязненного оборудования", - добавляется в резолюции.

Совет регулятора также ожидает, что Иран "предоставит всю информацию, документацию и ответы, которые требуются МАГАТЭ" и предоставит доступ к местам и материалам, которые агентство считает целесообразными, для взятия проб на анализ.

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