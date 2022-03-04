МАГАТЭ предлагает переговоры с Украиной и Россией в Чернобыле

Директор Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предложил посетить Чернобыльскую зону и встретиться там с представителями российской и украинской сторон.

Директор Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предложил посетить Чернобыльскую зону и встретиться там с представителями российской и украинской сторон.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции после обстрела и захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Гросси привел данные государственного предприятия "Энергоатом", по которым ситуация на Запорожской атомной электростанции "до сих пор очень напряженная". Чиновник указал на семь принципов управления атомными объектами, первый из которых - физическая целостность - на ЗАЭС уже нарушен.

"Нам повезло, что не было утечки радиации и целостность самих реакторов не была нарушена, в отличие от станции в целом. Но очевидно, что, когда все мы соглашаемся с этими принципами, мы должны действовать соответственно", - добавил он.

Гросси напомнил, что Украина обратилась в агентство с запросом о немедленной помощи.

"Я, как председатель МАГАТЭ, предлагаю достичь рамочного решения и компромисса, который позволит не скомпрометировать принципы, одобренные всеми нами", - пояснил он.

Глава МАГАТЭ признал, что поездка "будет непростой", но он считает ее возможной. Главной целью такой поездки являются переговоры, обе стороны получили предложение и обдумывают его, добавить ее.

"Есть несколько технических характеристик, что делает необходимость такой встречи в Чернобыле, чтобы быть более эффективными с точки зрения дипломатии. Мы хотим показать здесь готовность МАГАТЭ делать что-то, а не просто "твитить" и говорить что-то из Вены", - сказал Гросси.