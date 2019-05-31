МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран продолжает выполнять условия соглашения по иранской ядерной программе, хотя запасы низкообогащенного урана и "тяжелой воды" в стране увеличиваются.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад организации.

Как говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства, показатели Ирана не превышают лимита, указанного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Это первый доклад, обнародованный МАГАТЭ после того, как Иран объявил об увеличении производства низкообогащенного урана и частичном отказе от выполнения ядерной сделки.