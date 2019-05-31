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МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран продолжает выполнять условия соглашения по иранской ядерной программе, хотя запасы низкообогащенного урана и "тяжелой воды" в стране увеличиваются.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад организации.

Как говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства, показатели Ирана не превышают лимита, указанного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Это первый доклад, обнародованный МАГАТЭ после того, как Иран объявил об увеличении производства низкообогащенного урана и частичном отказе от выполнения ядерной сделки.

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