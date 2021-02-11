МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

На встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси указал, что 8 февраля инспектора агентства подтвердили факт производства небольшого количества - 3,6 граммов - металлического урана на объекте в городе Исфахане.

Агентство напоминает, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который был заключен в 2015 году.

Отметим, что ранее Иран не изготавливал металлический уран.