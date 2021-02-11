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МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране

МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.
В регионе
11 февраля 2021 г. 06:42
МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

На встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси указал, что 8 февраля инспектора агентства подтвердили факт производства небольшого количества - 3,6 граммов - металлического урана на объекте в городе Исфахане.

Агентство напоминает, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который был заключен в 2015 году.

Отметим, что ранее Иран не изготавливал металлический уран.

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