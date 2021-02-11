МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду агентство Associated Press.
На встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси указал, что 8 февраля инспектора агентства подтвердили факт производства небольшого количества - 3,6 граммов - металлического урана на объекте в городе Исфахане.
Агентство напоминает, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который был заключен в 2015 году.
Отметим, что ранее Иран не изготавливал металлический уран.