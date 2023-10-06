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МАГАТЭ планирует выделить Узбекистану 2,5 млн евро

МАГАТЭ планирует выделить Узбекистану 2,5 млн евро Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить 2,5 млн евро для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года.
В регионе
6 октября 2023 г. 13:04
МАГАТЭ планирует выделить Узбекистану 2,5 млн евро

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить 2,5 млн евро для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Данное предложение прозвучало в ходе встреч замминистра здравоохранения Узбекистана Фарруха Шарипова с официальными лицами Агентства в Вене на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.

Делегация Узбекистана также обсудила вопросы технического сотрудничества со странами Центральной Азии. Речь шла о соблюдении норм МАГАТЭ в области радиационной защиты и безопасности в медицине, а также поддержке Агентством деятельности по обеспечению качества в области диагностической радиологии и медицинской физики в регионе.

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