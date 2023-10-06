МАГАТЭ планирует выделить Узбекистану 2,5 млн евро

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить 2,5 млн евро для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить 2,5 млн евро для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Данное предложение прозвучало в ходе встреч замминистра здравоохранения Узбекистана Фарруха Шарипова с официальными лицами Агентства в Вене на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.

Делегация Узбекистана также обсудила вопросы технического сотрудничества со странами Центральной Азии. Речь шла о соблюдении норм МАГАТЭ в области радиационной защиты и безопасности в медицине, а также поддержке Агентством деятельности по обеспечению качества в области диагностической радиологии и медицинской физики в регионе.