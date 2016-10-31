МАГАТЭ оценит ядерную инфраструктуру Казахстана

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут в Казахстане оценку ядерной инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-министр энергетики республики Бакытжан Джаксалиев.

В период с 31 октября по 7 ноября в Астане состоится миссия по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана с участием представителей и экспертов МАГАТЭ.

"Сегодня мы миссию принимаем, начинаем работу, которая продлится до 7 ноября. Работа эта согласована в рамках той деятельности, которую проводит МАГАТЭ в Казахстане", - сказал Джаксалиев в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Казахстан рассчитывает получить объективную оценку решений в части программ атомно-энергетического развития и реализуемых программ ядерной инфраструктуры, включая медицинские направления и применение ядерных технологий в промышленности.

"Это фактически готовность страны к развитию атомных направлений", - сказал вице-министр.