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МАГАТЭ: Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода в Натанзе

МАГАТЭ: Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода в Натанзе Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода по обогащению урана в Натанзе (Иран).
В регионе
17 июня 2025 г. 16:35
МАГАТЭ: Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода в Натанзе

Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода по обогащению урана в Натанзе (Иран).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

"На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак, МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, которые указывают на прямое воздействие на подземные обогатительные цеха в Натанзе", - сказано в публикации.

Отмечается, что в отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет.

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