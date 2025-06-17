МАГАТЭ: Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода в Натанзе

Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода по обогащению урана в Натанзе (Иран).

Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода по обогащению урана в Натанзе (Иран).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

"На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак, МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, которые указывают на прямое воздействие на подземные обогатительные цеха в Натанзе", - сказано в публикации.

Отмечается, что в отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет.