МАГАТЭ: Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода в Натанзе

Обнаружены следы попаданий по подземным помещениям завода по обогащению урана в Натанзе (Иран).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

"На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак, МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, которые указывают на прямое воздействие на подземные обогатительные цеха в Натанзе", - сказано в публикации.

Отмечается, что в отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow.