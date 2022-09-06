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МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на ЗАЭС

МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на ЗАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово в срочном порядке приступить к консультациям об установлении на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности и защиты.
В регионе
6 сентября 2022 г. 20:55
МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово в срочном порядке приступить к консультациям об установлении на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности и защиты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в отчете Агентства по итогам визита на ЗАЭС.

"Ситуация на ЗАЭС нуждается в срочных временных мерах для предотвращения ядерной аварии, которая может случиться в результате повреждений от военных действий. Этого можно избежать срочным установлением зоны ядерной безопасности и защиты. МАГАТЭ готово незамедлительно приступить к консультациям о срочном установлении такого уровня ядерной безопасности", – говорится в документе.

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