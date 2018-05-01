МАГАТЭ не располагает достоверной информацией о разработке в Иране ядерного оружия

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ МАГАТЭ не имеет в своем распоряжении правдоподобной информации о разработках Ираном ядерного оружия в период после 2009 года, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам представителя агентства, у МАГАТЭ "нет заслуживающих доверия указаний на активность в Иране, которая с 2009 года имела бы отношение к получению ядерного взрывного устройства".

Представитель также отметил, что в МАГАТЭ считают этот вопрос закрытым после обнародования соответствующего доклада в декабре 2015 года.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телевизионного обращения заявил, что израильской разведке удалось добыть данные о наличии у Тегерана планов развития ядерного оружия. Кроме того, разведке стало известно, что иранские власти в любое время могут возобновить программу разработки подобных вооружений.