МАГАТЭ не исключило полной остановки ЗАЭС из-за нарушения внешнего питания

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает вероятной полную остановку единственного работающего реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает вероятной полную остановку единственного работающего реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Гросси, размещенном на сайте регулятора.

"Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, была разрушена в результате обстрела распределительной станции на городской ТЭЦ. Это привело к полному отключению электричества в Энергодаре. Учитывая частые и продолжающиеся обстрелы, восстановление надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно. МАГАТЭ понимает, что оператор АЭС, больше не имеющий уверенности в том, что внешнее питание станции будет восстановлено, рассматривает вариант остановки единственного работающего реактора", - утверждается в заявлении.

Регулятор в связи с этим считает, что в таком случае вся ЗАЭС будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов, которые будут обеспечивать жизненно важные функции, касающиеся физической и ядерной безопасности станции, в том числе охлаждение энергоблоков. В этих условиях, полагает МАГАТЭ, повторно запустить реакторы без восстановления полного внешнего электроснабжения оператор станции уже не сможет.

Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС. "Только это обеспечит безопасность и позволит на постоянной основе восстановить электроснабжение Энергодара и станции. Эти события демонстрируют абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", - считает Гросси.