МАГАТЭ не исключило полной остановки ЗАЭС из-за нарушения внешнего питания

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает вероятной полную остановку единственного работающего реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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"Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, была разрушена в результате обстрела распределительной станции на городской ТЭЦ. Это привело к полному отключению электричества в Энергодаре. Учитывая частые и продолжающиеся обстрелы, восстановление надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно. МАГАТЭ понимает, что оператор АЭС, больше не имеющий уверенности в том, что внешнее питание станции будет восстановлено, рассматривает вариант остановки единственного работающего реактора", - утверждается в заявлении.
Регулятор в связи с этим считает, что в таком случае вся ЗАЭС будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов, которые будут обеспечивать жизненно важные функции, касающиеся физической и ядерной безопасности станции, в том числе охлаждение энергоблоков. В этих условиях, полагает МАГАТЭ, повторно запустить реакторы без восстановления полного внешнего электроснабжения оператор станции уже не сможет.
Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС. "Только это обеспечит безопасность и позволит на постоянной основе восстановить электроснабжение Энергодара и станции. Эти события демонстрируют абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", - считает Гросси.