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МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую АЭС

МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую АЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) в Украине.
В регионе
17 мая 2022 г. 14:49
МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я отправляю вторую миссию на Чернобыльскую АЭС в ближайшие недели. Эксперты МАГАТЭ окажут поддержку в области радиационной защиты, безопасного обращения с отходами, ядерной безопасности и проведения мероприятий по гарантиям. Безопасность ядерных объектов Украины остается моим главным приоритетом", - сообщил Гросси в Twitter.

Он дважды побывал в Украине с начала боевых действий. Первый раз в конце марта он посещал Южно-Украинскую АЭС. Второй раз в конце апреля он посетил ЧАЭС, возглавив первую миссию экспертов МАГАТЭ для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий на станции. Цель миссии МАГАТЭ в Украине - предотвращение угрозы ядерного инцидента из-за военных действий.

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