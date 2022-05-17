МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) в Украине.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я отправляю вторую миссию на Чернобыльскую АЭС в ближайшие недели. Эксперты МАГАТЭ окажут поддержку в области радиационной защиты, безопасного обращения с отходами, ядерной безопасности и проведения мероприятий по гарантиям. Безопасность ядерных объектов Украины остается моим главным приоритетом", - сообщил Гросси в Twitter.

Он дважды побывал в Украине с начала боевых действий. Первый раз в конце марта он посещал Южно-Украинскую АЭС. Второй раз в конце апреля он посетил ЧАЭС, возглавив первую миссию экспертов МАГАТЭ для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий на станции. Цель миссии МАГАТЭ в Украине - предотвращение угрозы ядерного инцидента из-за военных действий.