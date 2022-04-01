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МАГАТЭ направит в Чернобыль миссию после ухода российских войск

МАГАТЭ направит в Чернобыль миссию после ухода российских войск Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит в Чернобыль специальную миссию. Это стало возможно после того, как российские военные покинули территорию АЭС и зону отчуждения.
В регионе
1 апреля 2022 г. 15:49
МАГАТЭ направит в Чернобыль миссию после ухода российских войск

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит в Чернобыль специальную миссию. Это стало возможно после того, как российские военные покинули территорию АЭС и зону отчуждения.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

"МАГАТЭ ведет тесные консультации с украинскими властями по поводу направления первой миссии Агентства по оказанию помощи и поддержки в (Чернобыль) в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты МАГАТЭ проверят объекты радиоактивных отходов в Чернобыле.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит спецмиссию в Чернобыле. По его словам, это будет "первая подобная миссия по ядерной безопасности в Украине".

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Версия на английском языке IAEA to send mission to Chernobyl after withdrawal of Russian troops

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