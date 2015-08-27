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    МАГАТЭ: Иран соблюдает условия промежуточного соглашения

    Иран продолжает придерживаться промежуточного соглашения с мировыми державами от ноября 2013 года

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Иран продолжает придерживаться условий промежуточного соглашения 2013 года о ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в подготовленном МАГАТЭ отчете.

    "Иран продолжает придерживаться промежуточного соглашения с мировыми державами от ноября 2013 года", — говорится в отчете  организации.

    "Шестерка" международных посредников и Иран договорились в ноябре 2013 года о Совместном плане действий. Согласно плану, произошло частичное ограничение иранской ядерной программы в обмен на приостановку действия части санкций в отношении Тегерана. 

    МАГАТЭ призвано проверять исполнение Ираном этих договоренностей.

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