МАГАТЭ: Иран соблюдает условия промежуточного соглашения

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Иран продолжает придерживаться условий промежуточного соглашения 2013 года о ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в подготовленном МАГАТЭ отчете.

"Иран продолжает придерживаться промежуточного соглашения с мировыми державами от ноября 2013 года", — говорится в отчете организации.

"Шестерка" международных посредников и Иран договорились в ноябре 2013 года о Совместном плане действий. Согласно плану, произошло частичное ограничение иранской ядерной программы в обмен на приостановку действия части санкций в отношении Тегерана.

МАГАТЭ призвано проверять исполнение Ираном этих договоренностей.