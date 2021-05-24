МАГАТЭ и Иран продлили договоренность о мониторинге на ядерных объектах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран договорились продлить до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран договорились продлить до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, он провел длительные консультации с руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, в результате которых сторонам удалось договориться по некоторым вопросам.

"Мы договорились, во-первых, что собранная техническими средствами информация с разных объектов в Тегеране будет сохранена и продолжит находиться на ответственном хранении агентства. Во-вторых, <...> работа по верификации и мониторингу, о которой мы договорились, продолжится в прежнем виде один месяц и завершится 24 июня 2021. Это то, о чем мы договорились сегодня", - объявил Гросси на пресс-конференции в МАГАТЭ.

Накануне агентство Fars со ссылкой на заявление председателя Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа сообщило, что МАГАТЭ с 23 мая не имеет права доступа к видеозаписям и информации с камер внутри иранских ядерных объектов.