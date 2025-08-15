О нас

МАГАТЭ должно разъяснить Ирану порядок проверки атакованных ядерных объектов

МАГАТЭ должно разъяснить Ирану порядок проверки атакованных ядерных объектов Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для получения разрешения на проверку атакованных США ядерных объектов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно разъяснить Тегерану, как именно будут проводиться эти инспекции.
В регионе
15 августа 2025 г. 01:23
МАГАТЭ должно разъяснить Ирану порядок проверки атакованных ядерных объектов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для получения разрешения на проверку атакованных США ядерных объектов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно разъяснить Тегерану, как именно будут проводиться эти инспекции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Реальность такова, что после войны в отношениях Ирана и МАГАТЭ произошли некоторые изменения, и, наконец, наши ядерные объекты подверглись нападению и были повреждены. Агентство должно объяснить, каким образом будет осуществляться инспекция объектов, подвергшихся ударам", - цитирует министра иранское агентство. "Наша позиция в отношении МАГАТЭ заключается в том, что до выдачи разрешения на проверку ядерных объектов должны быть определены новые рамки сотрудничества с ним", - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

По итогам состоявшихся в Тегеране 11 августа переговоров между официальными лицами Ирана и представителем МАГАТЭ замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади сообщил, что стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе. Дипломат уточнил, что на встрече с заместителем генерального директора МАГАТЭ Массимо Апаро обсуждался формат взаимодействия Тегерана и агентства в сложившихся условиях. Иранская сторона, отметил Гарибабади, выразила протест в связи с невыполнением МАГАТЭ своих обязательств во время нападения Израиля и США на Иран.

Версия на азербайджанском языке İran nüvə obyektlərini yoxlamaq istəyən BAEA-ya şərt qoyub

