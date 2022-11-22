МАГАТЭ активизирует деятельность по контролю иранского ядерного объекта в Фордо

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено активизировать свою деятельность по контролю за иранским ядерным объектом в Фордо.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено активизировать свою деятельность по контролю за иранским ядерным объектом в Фордо.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

"Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что Иран начал производство высокообогащенного урана — UF6 (гексафторид урана) с обогащением до 60% — с использованием двух существующих каскадов центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо, в дополнение к такому производству, которое проводится в Натанзе с апреля 2021 года", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ранее совет МАГАТЭ призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен ранее на его объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам.