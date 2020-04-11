​"Лукойл": Цена нефти сохранится в диапазоне от 30 до 40 долларов

"Лукойл" положительно оценил результаты сделки ОПЕК+ и ряда других стран по сокращению добычи нефти. Без нее компании через 30-40 дней начали бы останавливать скважины, а цена упала бы до 15-20 долларов США за баррель, сейчас же ее стоимость до конца года сохранится в диапазоне от 30 до 40 долларов США.

Как передает Report, об этом сказал в интервью "РБК" вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

"Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины при цене, условно говоря, 15-20 долларов США за баррель, фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета - экспортная пошлина практически бы обнулилась. Сейчас можно ожидать, что диапазон цены на нефть 30-40 долларов США останется", - рассказал он.