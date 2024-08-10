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Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Беларуси

Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Беларуси Силы противовоздушной обороны Беларуси 9 августа уничтожили на юге страны несколько целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины.
В регионе
10 августа 2024 г. 13:19
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Беларуси
Александр Лукашенко

Силы противовоздушной обороны Беларуси 9 августа уничтожили на юге страны несколько целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район.

"В 19.04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели", - отметил он.

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