Лукашенко заявил о готовности Беларуси обсудить с Ираном широкий спектр вопросов

Беларусь готова обсудить с Ираном широкий спектр вопросов - oт обеспечения продовольственной безопасности до военно-технического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил президент Беларуси Алесандр Лукашенко в ходе переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Минске.

"Закрытых тем у Беларуси и Ирана нет. Мы готовы к обсуждению любых вопросов — oт обеспечения продовольственной безопасности вашей страны до военно-технического сотрудничества. Мы не дружим против кого-то", - отметил Лукашенко.

По данным СМИ, президенты обсудят сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.