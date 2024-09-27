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Лукашенко заявил, что затрудняется назвать кандидатуру на пост президента Беларуси в будущем

Лукашенко заявил, что затрудняется назвать кандидатуру на пост президента Беларуси в будущем Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может посоветовать чью-либо кандидатуру на пост главы государства в будущем.
В регионе
27 сентября 2024 г. 12:45
Лукашенко заявил, что затрудняется назвать кандидатуру на пост президента Беларуси в будущем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может посоветовать чью-либо кандидатуру на пост главы государства в будущем.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сказал на встрече со студентами технических вузов.

"Четно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент", - сказл он, отметив, что "президентами не становятся, президентами рождаются".

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