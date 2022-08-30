Лукашенко заявил, что уже наелся президентства

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за пост главы государства и у него нет цели сохранить власть.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за пост главы государства и у него нет цели сохранить власть.

Как передает Report, в рамках совещания по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого", он также добавил, что ставит перед собой другие задачи.

Как отметил Лукашенко, он не отказался вносить в обновленную конституцию предложение по отмене прямых выборов главы государства, потому что его бы сразу начали обвинять в страхе перед народом и попытке сохранить свое кресло.

"Начали бы обвинять, что соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят. Совсем такой нет проблемы. Больше это вас должно волновать", - пояснил президент Беларуси.