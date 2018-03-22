Лукашенко: " Захваченные территории должны быть возвращены, в регионе должны восстановиться мир и безопасность"

Баку. 22марта. REPORT.AZ/ «Захваченные территории должны быть возвращены, в регионе должны восстановиться мир и безопасность».

Как передает бюро Report по Грузии, Президент Беларуси Александр Лукашенко, приехавший в Тбилиси с официальным визитом, озвучил эту мысль на встрече с президентом Грузии Георги Маргвелашвили.

На очной встрече глав Беларуси и Грузии были обсуждены ситуация в мире, безопасность, региональное сотрудничество, развитие политических и гуманитарных связей между двумя государствами и т.д.

Он заявил, что устанавление исскуственных барьеров и проведение строительных проектов на захваченных территориях недопустимо.

Стороны особо отметили важность установления мира и безопасности и защиты прав и свобод вынужденных переселенцев в регионе.