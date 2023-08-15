Лукашенко: Ядерное оружие в Беларуси - реакция на милитаризацию региона

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал размещение тактического ядерного оружия в стране адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал размещение тактического ядерного оружия в стране адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в приветствии участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Лукашенко считает международную обстановку "беспрецедентно напряженной".

По его словам, "обострились практически все известные вызовы и угрозы", растут риски применения оружия массового уничтожения. Также якобы было дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями.

Он утверждает, что Беларусь, в том числе в рамках Союзного государства с Россией, "прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера". "Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - сказано в обращении.

Однако, как подчеркнул Лукашенко, белорусская сторона продолжает предлагать инициативы по возобновлению диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности. Но "на равных условиях во благо всей планеты", подчеркнул президент.