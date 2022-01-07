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Лукашенко выступил за независимую Беларусь в связке с РФ, Казахстаном и Украиной

Лукашенко выступил за независимую Беларусь в связке с РФ, Казахстаном и Украиной Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной.
В регионе
7 января 2022 г. 15:01
Лукашенко выступил за независимую Беларусь в связке с РФ, Казахстаном и Украиной
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.

Он отметил, что нужно сделать все, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".

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Версия на английском языке Lukashenko stands for enhancing ties with Russia, Kazakhstan, Ukraine

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