Лукашенко выступил за независимую Беларусь в связке с РФ, Казахстаном и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны, но в тесной связке с ближайшими "друзьями и братьями" – Россией, Казахстаном, Украиной.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.

Он отметил, что нужно сделать все, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".