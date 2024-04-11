Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.

Как передает Report , об этом сообщает агентство БелТА.

По его информации, главу государства сопровождает первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.

Подчеркивается, что 11 апреля А.Лукашенко проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день они примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Лидеры двух стран на переговорах затронут вопросы, "требующие рассмотрения на высшем уровне", будет обсуждаться региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на вызовы и угрозы.