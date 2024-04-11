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Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву

Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.
В регионе
11 апреля 2024 г. 18:42
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БелТА.

По его информации, главу государства сопровождает первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.

Подчеркивается, что 11 апреля А.Лукашенко проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день они примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Лидеры двух стран на переговорах затронут вопросы, "требующие рассмотрения на высшем уровне", будет обсуждаться региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на вызовы и угрозы.

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