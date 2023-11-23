Лукашенко: Странам ОДКБ нужны новые решения по укреплению безопасности

Странам-членам ОДКБ предстоит найти новые решения по укреплению своей безопасности.

Странам-членам ОДКБ предстоит найти новые решения по укреплению своей безопасности.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая саммит ОДКБ в Минске.

"Наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и евразийского региона в целом", - отметил он.

По словам Лукашенко, "сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнуты. Результаты работы - это коллективный успех, заслуга всех участников ОДКБ.

Он добавил, что Беларусь во время своего председательства в ОДКБ не могла бы реализовать намеченное без поддержки "друзей и партнеров".

"Убежден, что сегодняшнее заседание будет не менее продуктивным", - сказал президент Беларуси, добавив, что на повестке саммита - актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

"Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки, зоны ответственности ОДКБ как в мире в целом, так и в регионе", - сказал Лукашенко.