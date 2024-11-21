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Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты

Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты.
В регионе
21 ноября 2024 г. 13:35
Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сказал на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы.

"Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество", - отметил он, комментируя собранные 1,5 млн подписей при нужных 100 тыс.

При этом президент считает неправильным остановить сбор подписей в свою поддержку.

"До 6 декабря у нас сбор подписей. Поэтому еще раз хочу с вами посоветоваться, как мы будем действовать дальше. Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться", - сказал он.

Выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

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