Лукашенко: Россия может лишиться союзника в лице Беларуси

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Беларуси, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны. "Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - пояснил он.

Белорусский лидер призвал правительство республики найти другие "надежные источники", чтобы компенсировать потери белорусского бюджета, связанные с российским налоговым маневром.

При этом А.Лукашенко подчеркнул, что заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Белоруссии "не проблема".