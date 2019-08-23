Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского о поддержке

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского по оказанию поддержки.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с Президентом (Владимиром Зеленским. - Прим.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?", — сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

О какой именно помощи шла речь — не уточнятся.