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Лукашенко прокомментировал отсутствие на саммите ОДКБ армянской стороны

Лукашенко прокомментировал отсутствие на саммите ОДКБ армянской стороны Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите ОДКБ прокомментировал отсутствие на мероприятии армянской стороны.
В регионе
28 ноября 2024 г. 14:01
Лукашенко прокомментировал отсутствие на саммите ОДКБ армянской стороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите ОДКБ прокомментировал отсутствие на мероприятии армянской стороны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию", - отметил белорусский лидер.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ. При этом он отметил, что Ереван де-юре остается полноправным членом ОДКБ и сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности.

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Версия на английском языке Lukashenko comments on absence of Armenia CSTO summit in Astana
Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti KTMT-nin sammitində Ermənistan tərəfinin iştirak etməməsinə münasibət bildirib

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