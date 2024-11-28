Лукашенко прокомментировал отсутствие на саммите ОДКБ армянской стороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите ОДКБ прокомментировал отсутствие на мероприятии армянской стороны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите ОДКБ прокомментировал отсутствие на мероприятии армянской стороны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию", - отметил белорусский лидер.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ. При этом он отметил, что Ереван де-юре остается полноправным членом ОДКБ и сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности.