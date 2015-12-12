Лукашенко призвал Россию и Турцию восстановить отношения

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Россию и Турцию пойти на компромисс, "сделать хотя бы полшага навстречу друг другу" и восстановить те добрые отношения, которые связывали страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ошибки неизбежны, и их надо не нагнетать, а решать, идти на уступки и компромиссы. Это касается и последнего конфликта между Россией и Турцией", - сказал Лукашенко, выступая в субботу на Международной конференции, посвященной политике нейтралитета.

"Не всячески нагнетать страсти, найти возможность сделать хотя бы полшага навстречу друг другу - и проблемы решатся, восстановятся те добрые, близкие отношения, которые были между этими народами и государствами и непременно будут", - отметил белорусский лидер.