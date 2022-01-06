Лукашенко призвал протестующих в Казахстане договориться с властью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договариваться с властью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договариваться с властью.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

"Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С (президентом Казахстана Касым-Жомартом) Токаевым можно договориться… Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым", - приводит слова Лукашенко приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".