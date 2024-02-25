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Лукашенко примет участие в следующих выборах президента Беларуси

Лукашенко примет участие в следующих выборах президента Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что примет участие в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2025 году.
В регионе
25 февраля 2024 г. 12:30
Лукашенко примет участие в следующих выборах президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что примет участие в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2025 году.

Как передает Report, он также отметил, что власти страны не нацелены на то, чтобы будоражить общество сообщениями об угрозах стране. По словам Лукашенко, чем больше Запад будет "напрягать" Беларусь, тем сильнее будет его решение баллотироваться на выборах.

"Передайте им (оппозиции - ред.) что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас, в том числе, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как надо для Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko yeddinci müddətə prezident olmaq istəyir

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