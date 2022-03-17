Лукашенко пригрозил Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора.

Президент РФ Владимир Путин предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине (Путин - Зеленскому), я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор.

Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил глава государства.

"Что я имею в виду: они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу - летательными аппаратами, вертолетами и так далее", - перечислил факты белорусский лидер.