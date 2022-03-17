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Лукашенко пригрозил Зеленскому

Лукашенко пригрозил Зеленскому Президент РФ Владимир Путин предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора.
В регионе
17 марта 2022 г. 16:29
Лукашенко пригрозил Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине (Путин - Зеленскому), я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор.

Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил глава государства.

"Что я имею в виду: они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу - летательными аппаратами, вертолетами и так далее", - перечислил факты белорусский лидер.

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