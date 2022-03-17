Лукашенко пригрозил Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора.
Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине (Путин - Зеленскому), я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор.
Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил глава государства.
"Что я имею в виду: они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу - летательными аппаратами, вертолетами и так далее", - перечислил факты белорусский лидер.