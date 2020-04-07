​Лукашенко пригрозил правительству отставкой из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отставкой правительству страны в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса COVID-19, передает Report со ссылкой на БЕЛТА.

"Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие", — заявил Лукашенко.

Он поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств до ближайшего понедельника.

"Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения", — сказал Лукашенко.

Отметим, в Беларуси число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек.