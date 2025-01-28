Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси прошли без потрясений

Выборы президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений.

Выборы президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Александр Лукашенко заявил 28 января на встрече с делегацией Панафриканского парламента.

"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали, - сказал он.

Делегация Панафриканского парламента наблюдала за процессом выборов в Беларуси.

Отметим, что в ходе выборов за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.