Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси прошли без потрясений

Выборы президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Александр Лукашенко заявил 28 января на встрече с делегацией Панафриканского парламента.
"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали, - сказал он.
Делегация Панафриканского парламента наблюдала за процессом выборов в Беларуси.
Отметим, что в ходе выборов за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.