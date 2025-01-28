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Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси прошли без потрясений

Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси прошли без потрясений Выборы президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений.
В регионе
28 января 2025 г. 12:51
Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси прошли без потрясений

Выборы президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Александр Лукашенко заявил 28 января на встрече с делегацией Панафриканского парламента.

"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали, - сказал он.

Делегация Панафриканского парламента наблюдала за процессом выборов в Беларуси.

Отметим, что в ходе выборов за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.

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Версия на английском языке Lukashenko: Presidential election in Belarus was held without disruptions
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Prezident seçkiləri Belarusun sakit ritmini pozmadı

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