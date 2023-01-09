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Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства

Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства Белорусский лидер Беларуси Александр Лукашенко в понедельник предложил увеличить финансирование программ Союзного государства России и Беларуси, положив в основу актуальные направления работы, такие как импортозамещение.
В регионе
9 января 2023 г. 12:58
Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства

Белорусский лидер Беларуси Александр Лукашенко в понедельник предложил увеличить финансирование программ Союзного государства России и Беларуси, положив в основу актуальные направления работы, такие как импортозамещение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это предложение он озвучил на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем, сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам - и Беларуси, и России в том числе", - сказал он.

По его мнению, нужно актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. "Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, которое пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал президент.

Также Лукашенко предложил вернуться к вопросу создания в Союзном государстве медиахолдинга.

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