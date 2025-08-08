Лукашенко предложил свой формат переговоров между Россией, США и Украиной

Беларусь готова организовать в Минске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американскому изданию Time.

По его словам, в Минске ранее проходили первые переговоры по урегулированию кризиса в Украине, и он еще тогда говорил о необходимости подключить к процессу США.

"Однако ни Дональд Трамп во время своего первого срока, ни Джо Байден так и не подключились к переговорам", - сказал он, отметив, что нынешний ультимативный подход американской стороны считает неуместным.

Лукашенко сказал, что президент РФ может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг одновременно должна пойти и Украина.

"Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин - договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй - по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие", - сказал он.