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Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом

Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.
В регионе
21 июля 2023 г. 16:20
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего июля президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Lukashenko to pay working visit to Russia
Версия на азербайджанском языке Putin Moskvada Lukaşenko ilə görüşəcək

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