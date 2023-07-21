Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего июля президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.