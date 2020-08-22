Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть предприятия, на которых начались забастовки, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть предприятия, на которых начались забастовки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, власти потом разберутся, кого туда пригласить на работу.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета завершится в ближайшее время. Стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ.

По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более четырех тысяч из семнадцати тысяч сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.