Лукашенко поручил покупать российское зерно в связи с ожидаемым снижением урожая

Беларусь планирует закупить зерно из России с учетом прогнозируемого снижения урожая в стране.

Беларусь планирует закупить зерно из России с учетом прогнозируемого снижения урожая в стране.

Как передает Report со ссылкой на "БелТА", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе селекторного совещания с руководством АПК республики.

"Дополнительно мною принято решение по закупке зерна у России. Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, почему и принималось решение", - указал белорусский лидер.

По его словам, зерно в настоящее время сродни золотовалютным резервам, поскольку оно всегда может пригодиться и постоянно растет в цене. Он отметил, что "таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня", не было и не будет в дальнейшем.