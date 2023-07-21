О нас

Лукашенко поручил покупать российское зерно в связи с ожидаемым снижением урожая

Лукашенко поручил покупать российское зерно в связи с ожидаемым снижением урожая Беларусь планирует закупить зерно из России с учетом прогнозируемого снижения урожая в стране.
В регионе
21 июля 2023 г. 13:48
Лукашенко поручил покупать российское зерно в связи с ожидаемым снижением урожая

Беларусь планирует закупить зерно из России с учетом прогнозируемого снижения урожая в стране.

Как передает Report со ссылкой на "БелТА", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе селекторного совещания с руководством АПК республики.

"Дополнительно мною принято решение по закупке зерна у России. Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, почему и принималось решение", - указал белорусский лидер.

По его словам, зерно в настоящее время сродни золотовалютным резервам, поскольку оно всегда может пригодиться и постоянно растет в цене. Он отметил, что "таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня", не было и не будет в дальнейшем.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi