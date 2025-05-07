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Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности Президентом Беларуси Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.
В регионе
7 мая 2025 г. 17:07
Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

Президентом Беларуси Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

Все они ходатайствовали о помиловании.

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