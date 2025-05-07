Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

Президентом Беларуси Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Президентом Беларуси Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.



Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

Все они ходатайствовали о помиловании.