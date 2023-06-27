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Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Беларусь

Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Беларусь Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение руководителя ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
В регионе
27 июня 2023 г. 17:55
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК Вагнер Пригожина в Беларусь
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение руководителя ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. - ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", - сказал Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko "Vaqner" rəhbərinin Belarusda olduğunu təsdiqləyib

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