Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение руководителя ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение руководителя ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. - ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", - сказал Лукашенко.