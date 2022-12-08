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Лукашенко подписал закон "Об амнистии"

Лукашенко подписал закон "Об амнистии" Закон "Об амнистии" в связи с Днем народного единства подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
В регионе
8 декабря 2022 г. 13:25
Лукашенко подписал закон Об амнистии

Закон "Об амнистии" в связи с Днем народного единства подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Процесс затронет почти 8,5 тыс. человек (в том числе из мест лишения свободы выйдут примерно 1,6 тыс.). Срок исполнения закона - полгода.

Амнистия не коснется тех, кто совершил преступления, связанные с наркотиками, экстремизмом.

Под амнистию подпадут несовершеннолетние, беременные женщины, а также граждане, у которых на иждивении есть дети до 18 лет (за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних). Сюда же относятся пенсионеры, инвалиды и те, у кого есть серьезные хронические заболевания.

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Версия на английском языке Lukashenko endorses amnesty bill

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