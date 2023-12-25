Лукашенко поделился мнением о будущем членства Армении в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Президент Беларусь Александр Лукашенко убежден, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал журналистам.

"Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не беспокоится о членстве Армении в ЕАЭС: "Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется".

При этом Лукашенко скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении.

"Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут", - считает белорусский лидер.