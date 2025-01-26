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Лукашенко: Пашинян уничтожит Армению

Лукашенко: Пашинян уничтожит Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян уничтожит страну.
В регионе
26 января 2025 г. 13:53
Лукашенко: Пашинян уничтожит Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с ЕС.

Как передает Report, об этом, комментируя ориентированность армянского руководства на Запад, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко после того, как проголосовал на выборах главы государства.

"Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, это опаснейшая игра. Он (Пашинян - ред.) уничтожит Армению, успокойте его там", - сказал белорусский лидер.

Отметим, что в Беларуси проходят президентские выборы. Ранее заместитель председателя ЦИК Алексей Башан заявил, что более 50% избирателей отдали свои голоса и выборы признаны состоявшимися.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Paşinyan Ermənistanı məhv edəcək

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